Está bombando...Truque para abastecer e economizar está fazendo sucesso. Confira

Um engenheiro que trabalha há 31 anos numa refinaria divulgou recentemente 4 truques para quem está sofrendo com os preços elevados do combustível e revelou algumas dicas para quem não tem outra opção há não ser sair com o carro e precisa driblar essa situação.

1º - O ideal, para quem quer é encher o tanque é fazer sempre de manhã, quando a temperatura ainda não está elevada.

Isso porque os depósitos de combustíveis ficam debaixo da terra, o que faz com que a temperatura ajude na densidade da gasolina e do diesel.

Ou seja, se você abastecer o carro no período da tarde o líquido estará expandido, o que seria 'perca' de combustível. Aquilo que é um litro na parte da manhã, já não é mais isso na parte da tarde.





2º - A pistola de abastecimento. Sim, um detalhe que faz toda a diferença. A pistola possui três velocidades: lenta, média e rápida. Opte sempre pela lenta, pois a média e a rápida faz com que forme vapor, que é contabilizado na bomba, ou seja, ou seja, um pouco do combustível que você paga fica na bomba e retorna ao posto. Assim sendo você vai pagar por uma quantidade e receber outra.





3º - Não espere o tanque baixar muito para encher, quanto mais vazio ele estiver, mais ar ele acumula e faz com que evapore. Ou seja, perderá combustível. Procure sempre abastecer antes do combustível atingir um nível muito baixo, quanto mais ar, mais evapora e mais desperdício.





4º - Não abasteça em postos que estão recebendo combustíveis naquele momento, ao ver um caminhão abastecendo um posto procure outro local. Isso porque no momento em que o abastecimento é feito a sujeira fica suspensa, ou seja, você vai receber combustível sujo no seu automóvel.





Fonte: noticiasonagora