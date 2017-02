VERGONHA BRASIL! Ex-policial brasileiro se decepciona e resolve ser policial no Canadá (Vídeo)

Desde a infância, o mineiro Fabiano Mendes sonhava em ser policial. Realizou o sonho quando terminou a faculdade de Direito e foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas a realidade com que ele se deparou em nada parecia com aquela dos sonhos de menino. Ele esbarrou em baixos salários, falta de equipamentos e de condições dignas para exercer a profissão. No dia em que dois de seus colegas foram assassinados por terem sido identificados como policiais, Fabiano ficou assustado e decidiu que era hora de mudar. Não de profissão, mas de país. Ele temia pela segurança do filho e pela sua também. Como a esposa dele é canadense, a família decidiu se mudar para a terra dela, a cidade de Hamilton, na Grande Toronto. E, por ironia do destino, foi em Hamilton que Fabiano realizou o sonho de infância, do jeito que ele havia imaginado. Hoje ele é policial na cidade e conta que se sente realizado quando está em ação. "A população canadense enxerga o policial como um amigo, um exemplo a ser seguido. É impressionante o respeito e a admiração das pessoas. Parece até coisa de cinema", conclui. Conheça a história de Fabiano Mendes no quadro "Eu não sou daqui".



