SAIBA MAIS SOBRE O GRUPO SÃO DOMINGOS

O Grupo São Domingos nasceu do sonho de Milton Andrade, um batalhador, que se destaca por sua visão e empreendedorismo, e que ainda hoje abdica de sua vida em prol de sua família e colaboradores.



Tudo começou com um sonho infantil, que foi criando forma através de muito trabalho e dedicação, principalmente com a áreas de atuação com Armazém de estivas e cereais .



Então, com um surpreendente arrojo empresarial, sempre envoltos em muita ética e boas parcerias, foi adquirido um posto de combustíveis que deu origem, com o passar dos anos, a todo um conglomerado de empresas com atividades principalmente no ramo de combustíveis, lubrificantes, pneus e acessórios automotivos.



Sua atuação é distribuída principalmente nos estados do Ceará, Piauí e Maranhão.





Sobral Veja mais sobre: noticias