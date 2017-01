PREÇO IMBATÍVEL: VENDE-SE UMA CASA NO BAIRRO RENATO PARENTE

Oportunidade única! Linda casa (nova), em local privilegiado. Rua asfaltada, no inicio do bairro Renato Parente. Casa com fino acabamento, toda no porcelanato, muito bem estruturada, garagem coberta para 2 carros, ampla área de serviço, jardim gramado com churrasqueira e com chuveirão, 3 quartos, 2 suítes, sendo 1 reversível. 110m de área coberta.





Falar com Albany: (88) 9-9821-6636 ou (88) 9-9269-8424