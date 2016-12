A "ONDA" DE ASSALTOS CONTINUA ATERRORIZANDO OS SOBRALENSES!

Nossa equipe de reportagem foi informada da ocorrência de um assalto ocorrido na tarde desta quinta-feira (22), no bairro Campo dos Velhos. As informações dão conta que dois bandidos armados com armas de fogo, praticaram um assalto ao escritório do Deputado Estadual, Ferreira Aragão.





Os bandidos levaram vários celulares, bolsas, relógios e outros pertences. A PM foi acionada, realizou diligências, mas até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito foi preso.





Fonte: Sobral 24 horas