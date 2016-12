A PARTIR DE JANEIRO DE 2017 A DELEGACIA DE POLÍCIA DE ARACATI FICARÁ DE PORTAS FECHADAS DEPOIS DAS 18h

Lamentável a situação que a população passa em relação aos seus direitos. O caso que vou relatar dessa vez não será na área da saúde pública por todos já conhecida do cidadão aracatiense, mas, de outra área não menos importante, no caso a precariedade nos serviços da segurança pública.





A partir de janeiro de 2017 a bandidagem terá motivos para estar em festa, pois, a partir das 18 horas não haverá mais plantões na delegacia de polícia em Aracati, e qualquer ocorrência que venha resultar em casos de prisão e até mesmo um simples registro de ocorrência seja por furto, assalto, espancamento ou até mesmo por crimes de maiores proporções, o cidadão assim como os policiais militares que atenderem as ocorrências terão obrigatoriamente que se deslocarem até a delegacia de plantão que será em Russas.





Quem pensa que ja leu o pior é porque ainda não pensou em algumas possibilidades que faz jus à "Lei de Murphy" onde afirma que "nada está tão ruim que não possa ser piorado", senão vejamos abaixo alguns exemplos:





- A delegacia estará de portas fechadas a partir das 18 horas de segunda a sexta feira

- Aos finais de semana e feriados estará completamente fechada diuturnamente

- Atualmente a polícia militar trabalha com apenas duas (2) viaturas. Então, no caso de uma viatura ter que se deslocar até Russas para realizar um procedimento, todo o município terá apenas uma (1) viatura para dar conta de todo o município, e se uma delas estiver na oficina. .. Quem tem uma não tem nada!

- E as ocorrências oriundas de nossa turística internacional praia de Canoa Quebrada?





Então alguém pode me perguntar; "e tem possibilidade de mudar esse quadro? ", e eu respondo; "talvez sim, talvez não!".





Não. Pelo menos se depender da falta de vontade politica da atual gestão, pois tal determinação do departamento do interior já tomou essa decisão e, em nenhum momento as autoridades de nosso município articulou uma conversa com o pessoal do governo do estado "alertando" que Aracati, além de ser uma cidade turística, ainda faz fronteira com o estado vizinho do Rio Grande do Norte.





Sinceramente, acho que algo tem que ser feito. Já estamos cansados de sofrer e levar "bordoadas'.