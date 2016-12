ACIDENTE: Caminhonete capota na descida da Serra da Ibiapaba

Na tarde desta quinta-feira (22/12), por volta das 15:30hs, aconteceu um acidente com uma Caminhonete modelo D20, de cor vinho, na descida da serra, na variante no distrito de Várzea do Giló , em Ipu.





Segundo informações do motorista que estava no local do acidente, apenas com ferimentos leves, ele estava na cabine juntamente com sua esposa, sua filha e seu neto de apenas três anos, vindo do distrito de Morrinhos em Guaraciaba do Norte para a Feira no Grêmio de Ipu, normalmente eles costumam vir em um automóvel, mas hoje resolveram vir na D20, quando trafegava pela variante já próximo a curva da pousada, em Várzea do Giló, ele perdeu o controle da direção do veículo, vindo a capotar a D20. No momento do acidente estava serenando e a pista estava molhada.





Ainda de acordo com informações do condutor da D20, ninguém se feriu gravemente, mas a sua filha estava com sangramento no nariz e foi socorrida ao Hospital Municipal de Ipu, acompanhada pela sua esposa e seu neto, que não sofreram ferimentos graves.





Na opinião do condutor da D20, um verdadeiro milagre aconteceu com a sua família, pois ninguém se feriu gravemente nesse acidente grave, pois o veiculo capotou e foi parar fora da pista.





O motorista pediu para não citar seu nome nem de seus familiares envolvidos no acidente, pois tem parentes com problemas cardíacos, e poderiam se assustar com a notícia.





