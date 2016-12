Acidente deixa motoqueiro morto em avenida na Barra do Ceará nesta manhã de quinta

Um acidente matou um motociclista e deixou a garupeira em estado grave, na Barra do Ceará (zona Oeste da Capital). O fato ocorreu na Avenida Radialista José Limaverde, próximo à ponte Da foz do Rio Ceará. A moto que era ocupada pelas duas vítimas colidiu na traseira de um ônibus. O piloto, mesmo usando capacete, sofreu traumatismo craniano e teve morte instantânea. Uma ambulância do Samu foi acionada, mas logo os socorristas constataram o óbito do piloto. Já a garupeira, foi levada, em estado grave, para o IJF-Centro. Os nomes das vítimas não foram revelados.





Fernando Ribeiro