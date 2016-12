ALUNOS DA ACADEMIA NOVA UNIÃO CEARÁ, ARRECADAM E DOAM BRINQUEDOS PARA COMUNIDADES DA SERRA DA MERUOCA

Team Roney, Edler Brazilian Jiu-Jitsu, Nova União Ceará que tem à frente o Professor Roney Edler faixa preta, faz diferença nesse Natal com cerca de 160 crianças carentes com brinquedos arrecadados pelos seus alunos que foram distribuídos nos Distritos São Vicente, Mato Grosso e Gameleira do Município de Meruoca-CE, e com essa ação eles fizeram essas crianças acreditarem mais ainda no espírito Natalino pois crianças tem mesmo que sonhar e com isso realizaram o sonho e deixaram muitas crianças é pais felizes sem retorno nenhum, e sim, só pela alegria de fazer essas crianças sorrirem em uma data especial como é a data de Natal. O professor Roney Edler agradece todos que se empenharam nessa causa nobre junto com ele.

Fonte: Blog Sinhá Sabóia