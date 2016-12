APRAZÍVEL: CAOS NA SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL! VEJA O VÍDEO

Leitor coloca a boca no "trombone" e denuncia o caos em que se encontra os Posto de Saúde da Família (PSF) do distrito de Aprazível, em Sobral. O denunciante relata a falta de médico, de enfermeira, de auxiliar de enfermagem, de remédios. Segundo o internauta, quando a farmácia está aberta, não tem remédio. Também relata a falta de higiene na ambulância.



Vídeo mostra o posto de saúde abandonado:







Confira a denúncia do internauta na íntegra:

O PSF não tem um dentista e no dia que tem falta equipamento. Faz vergonha ir para aquele posto meu senhor(a)! Se vc quiser se consultar tem que se deslocar de aprazível para Sobral. Não tem um vivente para atender naquele local, só tem vigia e motorista, são uns 20 empregados só pra função de vigia e motorista e sem falar que no dia que tem atendente são ignorantes.

"É porque eu queria fazer uma denúncia do PSF de Aprazível, porque lá a gente vai para a consulta e não tem uma enfermeira e nem uma auxiliar em plena tarde de hoje e faz vergonha um PSF não ter um médico, porque tá tudo de férias isso pode?

E quando a farmácia tá aberta, não tem remédio, isso não pode meu senhor, temos que tomar uma decisão rápida."