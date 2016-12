BALA E SANGUE NA CIDADE DE IPU-CE!

Um homem identificado como José Augusto Oliveira Neto, 28 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por volta das 7h20min da manhã desta segunda-feira (26/12), dentro do Mercado Público da cidade de Ipu (CE).





Não se sabem até agora os motivos da tentativa e nem o autor do disparo. A vítima foi socorrida para o Hospital Municipal de Ipu em estado grave. Várias testemunhas ouviram o disparo e rapidamente começaram a comentar nas redes sociais.





De acordo com a Polícia. dois homens chegaram em uma motocicleta efetuaram um disparo contra a vítima e fugiram em seguida. "Louro" como é conhecido, reside no Alto dos 14, trabalha como carreteiro e estava em uma das entradas do Mercado, na rua Coronel Félix, no Centro da cidade.