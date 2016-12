BALA E SANGUE NA CIDADE DE SANTANA DO ACARAÚ!

Bandidos "pintaram e bordaram" na data de ontem (21) na localidade de "Paus Branco", zona rural de Santana do Acaraú. As informações dão conta que três indivíduos bem vestidos conduzindo uma moto Broz de placa desconhecida, assaltaram o estabelecimento comercial do Sr. "Zé Alfredo do Mercantil", em seguida seguiram para o Ednardo e tentaram tomar de assalto um carro. Segundo populares, o cidadão conhecido por "Hélder", que é filho do Zé Lúcio do São Maurício, teria negado entregar as chaves do carro e foi alvejado com um tiro. A vítima foi encaminhado para o hospital Santa Casa de Sobral. Os bandidos fugiram sem deixar pistas.





A polícia esteve no local e fez diligências, mas os bandidos não foram localizados.