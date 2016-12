BANDIDOS ARROMBAM ESTABELECIMENTO COMERCIAL NO CENTRO DE SOBRAL

A bandidagem não para de "atuar" na cidade de Sobral, tanto na sede como nos distritos. Durante a madrugada desta sexta-feira (23), bandidos arrombaram e furtaram um comércio no Centro de Sobral, precisamente na Rua Domingos Olímpio.





O proprietário do estabelecimento chegou pela manhã para trabalhar e encontrar o portão do comércio arrombado. A vítima fico com um enorme prejuízo, pois os ladrões levaram uma certa quantia em dinheiro em espécie.





Fonte: Sobral 24 horas

Foto ilustrativa