Bruna Marquezine desembarca no Rio em helicóptero de Neymar

Ao que tudo indica, vai mesmo de vento em popa a reaproximação de Bruna Marquezine e Neymar. Nesta segunda-feira, 26, a atriz foi fotografada desembracando no helicóptero que pertence ao craque no aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. De acordo com o fotógrafo responsável pelo clique, Bruna chegou ao local por volta das 17h.









Bruna e Neymar realmente não têrm feito muita questão de negar os rumores de que reataram o namoro. Muito pelo contrário. Na madrugada da última quinta-feira, 22, eles foram juntos ao aniversário do surfista Gabriel Medina, em Maresias, litoral de São Paulo. Na ocasião, ela estava fantasiada de mulher-gato e ele de Batman.





O flagrante foi registrado depois das comemorações de Natal em família. Bruna escolheu um look todo vermelho para festejar ao lado da irmã, Luana, e dos pais, no dia 24, enquanto Neymar causou polêmica com um modelito - também todo vermelho - para a mesma data. "Tá parecendo um gnomo", zoou Luciele Di Camargo.





Bruna e Neymar começaram a namorar em outubro de 2012. Entre idas e vindas, o namoro durou dois anos e chegou ao fim em agosto de 2014. Em agosto deste ano, no entanto, uma série de encontros entre os dois começou a levantar suspeitas de uma reconciliação.





Fonte: Ego