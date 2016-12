CABO NASCIMENTO E POLICIAIS DO RAIO PRENDEM 5 PESSOAS NO RESIDENCIAL CAIÇARA

O cabo Nascimento e policiais militares do grupamento RAIO, efetuaram a prisão de cinco pessoas acusadas da prática de assaltos na cidade de Sobral.





A prisão aconteceu na noite de ontem (23), por volta das 23h, no residencial Caiçara, precisamente no Bloco 2 e Quadra 2.





Com os acusados a polícia encontrou os seguintes produtos: uma motocicleta Honda Bros de cor branca com queixa de roubo, 24 papelotes de maconha, 7 pedras de crack, 1 relógio, 7 cartões de crédito e a importância de R$ 58.





Foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, quatro maiores e um menor de idade. Os acusados foram identificados por: Edson Cordeiro da Siilva, 29 anos, residente no bairro Terrenos Novos; Francisco Mayson Mendes da Siilva, 23 anos, residente no bairro Padre Palhano; Francisco Gleicon Paiva da Silva, 18 anos, residente no residencial Caiçara e Denilson Pereira de Oliveira, 18 anos, residente no bairro Alto do Cristo.





Todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia, para a lavratura dos procedimentos legais.





Fonte: Sobral 24 horas