CABO NASCIMENTO E SUA EQUIPE PRENDE HOMEM COM ARMA DE FOGO

Policiais Militares do destacamento policial do distrito de Jaibaras efetuaram a prisão em flagrante de Edvandro Calixta de Sales, 40 anos. O acusado foi preso com uma arma de fogo (espingarda socadeira), na Rua Beta, em Jaibaras. As informações dão conta de que o acusado estaria ameaçando seu cunhado com a arma. A Polícia foi acionada e conseguiu prender Edvandro e apreender a arma de fogo.





A ocorrência foi apresentada na Delegacia Municipal de Sobral, para a lavratura do procedimento cabível.





A prisão aconteceu na manhã desta segunda-feira (26), por volta das 9h. Os policiais que efetuaram a prisão foram: Cabo Nascimento, Soldado Vasconcelos e Soldado Albuquerque.

Fonte: Sobral 24 horas