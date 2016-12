Camilo anuncia antecipação do mês de dezembro dos servidores e dá boa-nova para docentes

O governador Camilo Santana (PT) divulgou, em sua página no Facebook, nesta quinta-feira, 29, o depósito do salário do mês de dezembro para os 140 mil servidores do Estado, num total de cerca de R$ 750 milhões. Ele adiantou ainda que autorizou o repasse de R$ 40 milhões para serem rateados entre os 20 mil professores da rede pública estadual.

Medidas de um pacote de bondades neste fim de ano

“Informo aqui aos nossos mais de cento e quarenta mil servidores que o Estado do Ceará depositou, já hoje, o salário deste mês de dezembro, num total de cerca de 750 milhões de reais. Isso acontece, uma semana após concluirmos o pagamento integral do 13o salário a todos os nossos servidores. Com muita austeridade na gestão temos conseguido honrar todos os nossos compromissos”, comunicou Camilo.





O repasse aos professores será pago em uma folha suplementar no dia 13 de janeiro, complementou Camilo, ao lado do secretário Idilvan Alencar, da Educação. “Quero agradecer a todos vocês da rede pública pelo empenho, trabalho, dedicação e os resultados que o Ceará tem alcançado com êxito na educação do Estado do Ceará”, acentuou o chefe do executivo estadual.