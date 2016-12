A vítima se encontrava com sua família nas proximidades da praia do farol, quando foram abordados por dois indivíduos armados com armas de fogo, em uma motocicleta Honda Pop de cor preta, anunciaram o assalto e levaram celulares e vários outros pertences das vítimas. Os assaltantes fugiram em rumo ignorado.





O assalto aconteceu na manhã deste domingo (25), por volta das 9h.