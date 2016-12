CAMOCIM-CE: "MAILSON" É ENCONTRADO MORTO COM SINAIS DE VIOLÊNCIA EM SUA RESIDÊNCIA

Um indivíduo conhecido como “Mailson” foi encontrado já morto dentro de sua residência localizada no bairro Rodagem do Lago durante a manhã deste sábado, 31, último dia de 2016.





Era por volta das 11h00 quando populares ligaram para o 190 informando que uma pessoa identificada como “Mailson” estava enforcada em um cômodo de sua residência na Rodagem do Lago. Rapidamente equipes das policiais militar e civil foram ao local e se depararam com a triste cena, trata-se do ex-detento conhecido como “Osmailson” ou “Mailson”.





Os policiais observaram que havia uma corda entrelaçada no pescoço da vítima, dando uma primeira impressão se tratar de suicídio, no entanto, acharam estranho já que havia muito sangue no local, marcas de violência em seu corpo - inclusive uma forte pancada na cabeça - e a cama estava quebrada. Outro detalhe que chamou a atenção dos policiais é que a vítima estava com o corpo despido.





Mailson era homossexual assumido e segundo relatos de populares, durante a noite de sexta-feira, 30, um grupo de pessoas participavam de uma bebedeira na sua residência e que não está descartada a participação delas na morte de Mailson.





Policiais militares realizam o isolamento da área e aguardam achegada da Perícia Forense. Caso seja confirmado pela Pefoce como homicídio, esse passará a ser o 22º caso no município de Camocim no ano de 2016. O último homicídio em nossa cidade aconteceu há 25 dias, no dia 06 de dezembro.