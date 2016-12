CAMOCIM-CE: MAIS UM ASSALTO FOI REGISTRADO NA PRAIA DO FAROL

Dois indivíduos armados com armas de fogo, em uma motocicleta Honda Pop 100, abordaram uma família que estava na praia do farol, nas proximidades da antiga barraca do Jaques, anunciaram o assalto e roubaram os pertences das vítima, fugindo em rumo ignorado. Os assaltantes estavam de capacetes e um estava encapuzado.





A Polícia foi acionada, mas os acusados não foram presos. O assalto foi registrado na manha deste domingo (25), por volta das 9:30h.