Ceará anuncia promoção de 1.800 PMs e Bombeiros

Estado também irá inaugurar a Delegacia 24 Horas de Sobral.

O Governo do Ceará anunciou nesta segunda-feira (26) que 1.800 agentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros serão promovidos, conforme a Lei das Promoções, nesta semana no Ceará. Além do calendário de promoções, o governador Camilo Santana irá inaugurar, na terça-feira (27), a Delegacia 24 Horas de Sobral, na região Norte do estado.





A cerimônia ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, na manhã de terça-feira (27). No mesmo dia, às 19h, será realizada a solenidade de premiação em Sobral, com os agentes de segurança dos municípios de Itapipoca e Crateús.





Na quarta-feira (28), último dia do calendário de promoções, o Governo realiza cerimônia em Juazeiro do Norte, às 19h, como policiais e bombeiros de Tauá e Iguatu.