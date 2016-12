COMO ANDA O INQUÉRITO QUE INVESTIGA O ESCÂNDALO DAS SANDUICHEIRAS DE R$ 2.416?

A população de Sobral segue esperando pelo resultado do “inquérito administrativo´´ relacionado ao caso das Sanduicheiras superfaturadas, que foram adquiridas pela Secretaria de Educação de Sobral. Até o momento o Prefeito Veveu Arruda não se pronunciou sobre os resultados alcançados pela sindicância interna.





Após negar a compra das sanduicheiras do tipo doméstica por R$2.416,00 reais a unidade, a Secretaria de Educação de Sobral emitiu uma nota à imprensa, no dia 19 de julho, onde afirmava que iria apurar as denúncias relacionadas a compra das sanduicheiras e que o Prefeito Municipal (Veveu Arruda) determinou a imediata instauração de inquérito administrativo para apurar todos os fatos no processo licitatório em questão.