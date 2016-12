Como escrever em negrito, itálico ou riscar palavras no Whatsapp

A última atualização do serviço de mensagens instantâneas Whatsapp traz algumas novidades que farão com que possamos escrever no aplicativo de um modo muito parecido com a maneira que fazemos em um teclado de computador.





Agora, por exemplo, será possível destacar algumas palavras em uma frase escrevendo-as em negrito. Outra novidade é a possibilidade de usar palavras em itálico em uma conversa.





Mas ao contrário dos teclados de computador, que precisam de apenas uma tecla para isso, no Whatsapp será preciso utilizar um código.





O procedimento é simples: Para escrever palavras em negrito, basta colocá-las entre asteriscos. Por exemplo, *BBC Brasil*.





Para usar itálico, é preciso deixar as palavras entre sinais de underline: _palavra_.





Se quiser fazer uso dos dois recursos ao mesmo tempo, basta colocar a palavra entre asteriscos e sinais de underline: *_palavra_*.





Na nova versão, ainda é possível riscar palavras. Para isso, o truque é escrevê-la entre tils: ~bbcbrasil~.





As mudanças estão disponíveis na versão 2.12.17, ou mais recente, no sistema iOS e a partir da versão 2.12.560 no Android.





Para que o remetente da mensagem consiga visualizar o negrito, o itálico ou a palavra riscada, no entanto, é preciso que ele tenha as versões atualizadas do Whatsapp.





Além dessas novidades, o aplicativo agora permite também o envio de documentos, algo que outros serviços de mensagens instantâneas já ofereciam.