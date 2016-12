Dr. Oscar Rodrigues visita local onde se instalará as Faculdades INTA em Ipu

Muito empolgado com a implantação da sede das Faculdades Inta em Ipu (CE), o empresário Dr. Oscar Rodrigues passou os festejos natalinos na cidade ao lado da sua esposa, a professora ipuense Neide Martins.





No final da tarde do último sábado, (24/12), o pai do Deputado Federal Moses Rodrigues esteve visitando novamente a área onde a Faculdade Inta irá se instalar. Ao lado dos empresários e cunhados Demontier e Jussiê Camelo, do ex-prefeito Sávio Pontes, do corretor Fernando Timbó e do professor Kléber Teixeira, o empresário discutiu a estruturação e a infraestrutura que pretende montar ao longo do ano de 2017 no campus, o qual deverá atender uma clientela inicial de 500 universitários.





Oscar pretende estruturar avenidas largas ao longo dos quinze hectares doados pelo ex-deputado Sávio Pontes. A previsão de funcionamento da faculdade será para o início de 2018 e a construtora GORJ - também de propriedade do Grupo Inta - deverá iniciar seus trabalhos em janeiro próximo.





Afora o projeto em Ipu, as faculdades Inta também estarão montando um campus avançado na cidade de Itapajé.