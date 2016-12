Em Ipu, Ministério Público recomenda que escolas particulares cumpra determinação do PROCON

O Ministério Público da Comarca de Ipu (CE) - MP, determinou através de recomendação de ofício que as Escolas Particulares do município de Ipu cumpram o que determina uma portaria do PROCON de Fortaleza no que diz respeito a pedido de materiais escolares no ato da matricula escolar.





O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor – PROCON Fortaleza, utilizando de suas prerrogativas nos termos do art. 50, incisos, da Lei Complementar n° 0176, de 19 dezembro de 2014, e art. 4°, caput, e inciso I, do Decreta Considerar material escolar passível de solicitação pelas escolas somente aquele de uso exclusivo e restrito ao processo didático/pedagógico e que tenha por finalidade única o atendimento das necessidades individuais do educando durante a aprendizagem.





Confira abaixo a lista exemplificativa de materiais escolares que, consoante o disposto no art. 3º, x, e § 1º, da portaria recomendada pelo MP de Ipu, não podem ser solicitados pelas escolas.





- Álcool

- Algodão

- Argila

- Balde de praia

- Balões

- Bastão de cola-quente

- Bolas de sopro

- Brinquedo (exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividade que Possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização dos materiais.

- Caneta hidrográfica permanente (tipo pincel)

- Caneta para lousa

- Canudinho

- Carimbo

- Cartolina em geral

- Cola em geral

- Copos descartáveis

- Cordão

- Creme dental, (exceto quando utilizado pelo aluno em regime de exclusividade)

- Desinfetante

- Pen drives, cartões de memória, CD-R, DV-R ou outros produtos de mídia.

- E.V.A.

- Elastex

- Envelopes

- Esponja para pratos

- Estêncil a álcool e óleo

- Fantoche

- Feltro

- Fita adesiva

- Fita dupla face

- Fita durex em geral

- Fita para impressora

- Fitas decorativas

- Fitilhos

- Flanela

- Garrafa para água, (exceto quando de uso estritamente pessoal)

- Gibi infantil (exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividades que possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização dos materiais)

- Giz branco e colorido

- Glitter

- Grampeador e grampos

- Isopor

- Jogo pedagógico, (exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividades que possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização dos materiais)

- Jogos em geral (exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividades que possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização dos materiais)

- Lã

- Lenços descartáveis

- Linha

- Livro de plástico para banho, exceto se atendidas as seguintes condições: 1) solicitação em quantidade não superior a uma unidade por aluno; 2) uso em atividades que possibilite a socialização do educando, conforme previsão do plano de utilização dos materiais)

- Lixa em geral

- Lustra moveis

- Maquiagem

- Marcador para retroprojetor

- Massa de modelar

- Material de escritório

- Material de limpeza em geral

- Medicamentos

- Miniaturas em geral (carros, aviões, construções, etc...)

- Palito de churrasco

- Palito de dente

- Palito de picolé

- Papel convite

- Papel de enrolar balas

- Papel em geral, (exceto papel ofício quando solicitado em quantidade não superior a uma resma por aluno)

- Papel higiênico

- Papel ofício colorido

- Pasta classificadora





Confira o oficio que a imprensa local teve acesso que foi entregue as escolas particulares do município.