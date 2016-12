Evandro Leitão anuncia saída de Delci Teixeira e comandante da PM

O líder do governo, Evandro Leitão, anunciou hoje à tarde a saída do secretário de Segurança,





Delci Teixeira. “Ele saiu para umas férias e não retorna. O governador também vai trocar o comando da PM e deve anunciar até sexta-feira os nomes do novo secretário, do comandante da PM e do Superintendente da Polícia Civil. Isso é prioridade”, declarou o líder de Camilo na Assembleia Legislativa.





Evandro Leitão falou com naturalidade sobre as mudanças no governo. “A área da segurança é a prioridade número um, depois o governador deve anunciar novas mudanças. Ele é quem escolhe quem entra e quem sai e a data anúncio”, disse Evandro, demonstrando que o governo não tem tanta pressa para preencher outros cargos e trocar secretários.