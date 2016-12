HOJE SERÁ INAUGURADA A NOVA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL

A nova Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral será inaugurada hoje (27) às 16h. Segundo o Delegado Regional, Dr Otávio Duarte Vieira Coutinho, a nova Delegacia irá atender a cidade de Sobral (Plantão) e cidades vizinhas que fazem parte da circunscrição da citada regional.





A autoridade policial também nos relatou que as delegacias regional e municipal, irão funcionar como distritos policiais, melhorando o atendimento para com a população.





Ressalta-se que a inauguração contará com a presença do Governador Camilo Santana e outras autoridades.





Detalhe





A nova Delegacia Regional funcionará no antigo endereço do Detran, na Rua Inácio Rodrigues Lima, ao lado do bar do Cebolinha, no bairro Campo dos Velhos.









Fonte: Sobral 24 horas