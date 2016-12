HOMICÍDIO A FACA É REGISTRADO NA CIDADE DE FORQUILHA

A vítima foi identificada como José Osmar Loiola Ferreira, 57 anos, natural da cidade de Forquilha, residia na Rua Arcelino Rodrigues Monção.





As informações dão conta que a vítima se deslocava para deixar sua namorada na residência dela, no bairro Edmundo Rodrigues, quando foi abordado por um indivíduo, que desferiu vários golpes de faca, onde José Osmar não resistiu e veio a óbito. A Polícia fez diligências e já tem a identificação do acusado, mas ele se encontra foragido.





O crime de homicídio foi registrado na madrugada deste domingo (25), por volta das 4h.