INTA oferece nova oportunidade de ingresso no semestre 2017.1

As Faculdades INTA acabam de lançar novo edital para ingresso no semestre 2017.1. As vagas são para os cursos de Medicina, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Fisioterapia, Jornalismo, Medicina Veterinária, Nutrição e Psicologia. As inscrições, que seguem até o dia 22 de janeiro para Medicina e 12 de janeiro para os demais cursos, podem ser feitas no site do INTA. Os editais, com todas as informações, podem ser acessados no mesmo local.





Já os candidatos que preferirem fazer a prova do vestibular tradicional terão nova oportunidade no dia 22 de janeiro, exceto para Medicina. As inscrições para a prova poderão ser feitas no site até 17 de janeiro. Todos os candidatos farão prova na sede do INTA, no bairro Dom Expedito, em Sobral.

Vestibular de Férias 2017.1

Prova dia 22 de janeiro. Inscrições até 17 de janeiro.

Aproveitamento ENEM Medicina: inscrições até 22 de janeiro.

Aproveitamento ENEM demais cursos: inscrições até 12 de janeiro.