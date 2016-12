INTERNAUTA DENUNCIA A FALTA DE TRANSPORTE ESCOLAR EM SOBRAL

"É porque já tá com duas semanas que não ônibus para o Colégio SINHÁ SABÓIA, já fui lá falar com a diretora na quinta-feira, dia 22, ela disse que ônibus iria na sexta, dai 23, mas fui esperar o ônibus e nada, tive que ir de mototáxi. Falei para ela disse que eu ficasse em casa que ela colocaria presença nas pessoas que não tinham como ir para a escola.









Então, o conjunto Caiçara não tem ônibus, não tem ônibus aqui no SINHÁ SABÓIA, não tem ônibus no bairro Sem Terra. Todo mundo fala que não vai ter ônibus, porque os ônibus só tem da prefeitura e os alunos do estado não tem."