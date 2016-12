IPVA 2017 poderá ser pago em cinco parcelas

O prazo de recolhimento para quem optar pelo pagamento em cota única, usufruindo do desconto de 5% no tributo, será até o dia 31 de janeiro.

Em 2017, os proprietários de veículos no Ceará terão um benefício a mais no pagamento do IPVA (Imposto sobre a Circulação de Veículos Automotores). O pagamento, antes permitido em apenas quatro parcelas, poderá ser efetuado em até cinco vezes. Ao todo, 2.261.247 veículos serão tributados, com uma previsão de arrecadação de R$ 828.562.883,17, onde 50% desse valor pertence ao tesouro estadual e os outros 50% são destinados aos municípios cearenses.





O maior IPVA a ser pago no estado em 2017 será de R$ 43.120,74, referente a uma Ferrari 2010. Já o proprietário de um buggy 2005 pagará o menor imposto, R$ 51,70. O prazo de recolhimento para quem optar pelo pagamento em cota única, usufruindo do desconto de 5% no tributo, será até o dia 31 de janeiro.





Quem decidir por parcelar o desembolso - sem nenhum abatimento especial - deverá pagar as parcelas, que não podem ser inferiores a R$ 50,00, nos dias 10 de fevereiro, 10 de março, 10 de abril, 10 de maio e 12 de junho de 2017. Como em 2016, o IPVA 2017 poderá ser pago nos cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou Bradesco.





Para chegar aos valores constantes nas tabelas do IPVA para 2017, a Sefaz considerou a tabela divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que expressa os preços médios de mercado dos veículos, efetivamente praticados por Estado, e consulta ao Sindivel (Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Ceará).





A Sefaz ressalta que, da mesma forma como procedeu em 2016, não fará envio dos boletos de IPVA pelos Correios. Todos os boletos para pagamento estarão disponíveis aos contribuintes a partir de 2 de janeiro, no site da Secretaria. A rede arrecadadora do IPVA inclui o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNB, Bradesco, casas lotéricas e Farmácias Pague Menos. A tabela completa para o IPVA 2017 já encontra-se disponível no site da Sefaz. (www.sefaz.ce.gov.br).









Estado divulga calendário de pagamento do servidor para 2017





A Secretaria da Fazenda divulgou também nessa quinta-feira (29/12) o calendário de pagamento do funcionalismo estadual para 2017. "Diante de um cenário nacional de extrema dificuldade financeira para a grande maioria dos estados brasileiros, o calendário assegura que manteremos rigorosamente em dia o pagamento dos nossos mais de 180 mil servidores no próximo ano", ressalta o secretário da Fazenda, Mauro Filho.





De acordo com o calendário, será mantido o pagamento em um único dia, sempre no primeiro dia útil de cada mês, para todos os poderes, o que garante ainda o pleno planejamento financeiro dos servidores.