BECO DO COTOVELO: Ivo Gomes disse que Paulo Vasconcelos é seu presidente da Câmara dos Vereadores

O Natal de 2016 foi mais do que especial para o vereador Paulo Vasconcelos( PDT ). Ontem (24), o nobre vereador recebeu de forma pública o apoio do Prefeito eleito Ivo Ferreira Gomes, que afirmou no Show do Ivan Frota, no Becco do Cotovelo, que “Paulo é o meu candidato a presidente da Câmara Municipal de Sobral. “





Paulo Vasconcelos desbanca com o apoio de Ivo Gomes, o vereador Carlos do Calisto (PDT), que também se diz candidato na disputa pela presidência da Casa Legislativa.





Diante disso, podemos dizer que Paulo Vasconcelos será, sem dúvidas, o novo presidente eleito para a Câmara Municipal, a partir de 1º de janeiro, quando acontece a eleição da nova mesa diretora do legislativo sobralense.





Carlos do Calisto, eleito nas duas últimas eleições como o mais votado de Sobral, vai continuar sonhando com o cargo de presidente.





Dizem que tem “padrinho” não morre pagã…