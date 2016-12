Levantamento inédito revela fraudes no uso de repasses federais em 40 municípios cearenses

Pesquisa realizada pelo Estado de S. Paulo mostra que as áreas de saúde e educação foram as mais prejudicadas.





Um levantamento inédito realizado pelo Estado revela que as áreas de saúde e educação foram alvo de quase 70% dos esquemas de corrupção e fraudes desvendados em operações policiais e de fiscalizações do uso de verba federal pelos municípios nos últimos 13 anos.





De acordo com a pesquisa, houve fraudes no uso de repasses federais em ao menos 13% dos municípios brasileiros. O Estado do Ceará aparece com 40 municípios com registro de fraudes, o que equivale a 22% do total de cidades.





Além de saúde e educação, também há desvios recorrentes em áreas como transporte, turismo e infraestrutura.





Veja abaixo a lista total de municípios publicada no Estado de S. Paulo deste sábado (24).