MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NA CIDADE DE SOBRAL!

A violência parece não ter fim na "Bela Princesa do Norte"! A vítima foi executada a bala na manhã desta quinta-feira (29), no calçadão do bairro Tamarindo. A vítima retornava da casa de albergado, quando foi abordado por quatro homens que ocupavam um carro do tipo Toyota Corolla. O homem foi identificada por Francisco Welington de Sousa, 23 anos, vulgo ''Betinho'', morava na Pintor Lemos. As policiais Civil e Militar estiveram no local da ocorrência. A Perícia forense esteve no local e encaminhou o corpo para o IML.