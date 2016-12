Marília Mendonça é pedida em casamento na noite de Natal

Empresário Yugnir Ângelo fez surpresa para a cantora, que postou a novidade no Instagram.

A noite de Natal foi mais especial para a cantora sertaneja Marília Mendonça. Ela ficou noiva do empresário Yugnir Ângelo, com quem assumiu namoro recentemente. Ela postou a novidade na sua conta do Instagram na madrugada deste domingo (25). Na foto, ela mostra as mãos com as alianças e um bolo com as iniciais M e Y. A foto teve mais de 86 mil curtidas e passou dos 1.300 comentários na rede social.





Na legenda, ela fez declarações de amor ao noivo e agradeceu. Ufa, quanta emoção nesse Natal, quanta surpresa, quanta gratidão, mas a maior de todas foi essa!!!!!! Eu estou sem palavras até agora, e só sei dizer SIMMMMMM, SIMMMMMM MEU NOIVO! Eu te amo! Obrigada pela surpresa, não de hoje, mas pela surpresa de ter aparecido na minha vida! ❤️ #noivadosurpresa #feliznatal





Os fãs da cantora vibraram com a novidade. "Felicidades, que Deus abençoe essa união", escreveu uma seguidora. "Parabéns meu anjinho você merece muito o yin e um amor", postou outro fã.





Na semana passada, ela foi acusada de ser fura-olho por uma seguidora. "Devia lembrar que ele era casado e que você destruiu uma família, pegou ele da esposa. Esposa essa lindaaaa mais (sic) como ele tá de olho na tua fama no dinheiro que você tá ganhando agora ele deixou ela. Quero vê quando esse sucesso acabar se ele ainda fica com você", postou um perfil. Os fãs da cantora ficaram revoltados e acusaram o perfil de recalque.