Mensagem do governo equipara salário de PM do Ceará à média do Nordeste

Mensagem foi enviada à Assembleia Legislativa pelo governador Camilo. Equiparação de salários foi promessa de Camilo Santana em 2014.

O governador do Ceará, Camilo Santana, enviou uma mensagem à Assembleia Legislativa nesta sexta-feira (30) propondo equiparar a remuneração dos agentes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do estado à média salarial do Nordeste. O anunciou foi feito através da página oficial do governador na internet.





Com a proposta, o salário inicial do soldado da PM passa de R$ 3.134,58 para R$ 3.705,77 no ano de 2017. Já o salário do cargo de coronel, que é o último da hierarquia policial, poderá ser de 17.515,53, em 2017.





"Cumpro, assim, compromisso que assumi ainda em campanha. Faço isso, mesmo diante de um cenário de crise financeira em todo o país, como reconhecimento pelo relevante trabalho realizado por nossos homens e mulheres da PM e Bombeiros no combate à criminalidade no Ceará", publicou Camilo Santana.





A equiparação do salário dos agentes de segurança pública do Ceará à média do Nordeste foi uma das propostas de campanha de Camilo Santana nas eleições de 2014. Para que os servidores recebem os novos salários, a mensagem ainda deve ser aprovada na Assembleia Legislativa.