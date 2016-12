MERUOCA-CE: BANDIDOS PRATICAM ARRASTÃO NO RESTAURANTE "RANCHO DOS LOURENÇO"!

Os bandidos não param de praticar assaltos em Sobral e Região Norte! Dois bandidos armados com arma de fogo em uma motocicleta honda pop de cor preta, realizaram um arrastão nos clientes do restaurante "Rancho dos Lourenço", na Serra da Meruoca. Os meliantes roubaram aproximadamente 20 pessoas (clientes) no restaurante e em seguida fugiram em rumo ignorado.





Os bandidos utilizaram de bastante violência para com as vítimas.





A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, mas os bandidos não foram localizados.





O assalto aconteceu na tarde desta quarta-feira (28), por volta das 14:30h.





Mais detalhes a qualquer momento.