METRÔ VLT de Sobral funcionará de 5h30 até 23h a partir de amanhã (28)

Começa nesta quarta-feira (28) a operação comercial do VLT de Sobral. Com isso, a população poderá contar com o serviço de segunda-feira a sábado, no horário de 5h30 às 23h, totalizando quase 18 horas de serviço ofertado, diariamente. A nova programação de trens substitui a operação assistida, na qual o VLT circulava de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h.





Nesta nova etapa, o VLT sobralense passa a atender integralmente às necessidades locais, alcançando os horários de pico no início da manhã e no fim da noite. São contempladas as pessoas que precisam chegar cedo às fábricas, comércio, hospitais, escolas e universidades, bem como os cidadãos que precisam se deslocar para casa após o fim do expediente nas repartições. Com a nova programação de trens, o tempo de operação disponível para a população aumentará quase cinco vezes.





Formado por duas linhas integradas (Norte e Sul), o VLT de Sobral contempla diversos bairros da cidade. Por isso, o aumento do horário de funcionamento garante as condições para viabilizar um futuro sistema integrado de trens e ônibus.





Outra mudança no sistema é o início da cobrança de tarifa, que está vinculada ao início da operação comercial. O valor é fixado por meio de Decreto estadual, publicado no Diário Oficial do Estado. A Cia Cearense de Transportes Metropolitanos iniciará a cobrança do valor, sempre resguardando os direitos à meia entrada e às gratuidades.





Uma novidade é a mudança de localização da estação Dom José devido à dificuldade de compartilhar, neste trecho, a mesma via férrea usada pela Transnordestina Logística S.A, a estação será transferida para outro terreno, ao lado da antiga estação de trens, de forma a viabilizar a passagem do VLT em via de uso exclusivo da Cia Cearense de Transportes Metropolitanos. Para facilitar o acesso à estação, será construída uma passarela que ligará o Alto do Cristo ao local. A obra deve ser iniciada ainda no início de 2017.









Investimento





A ampliação dos serviços em Sobral é resultado de investimento realizado pelo Governo do Ceará, por meio da Secretaria das Cidades e da Cia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor). Foram contratados e treinados 19 novos profissionais, que serão responsáveis pelas funções operacionais. Além disso, através de contratos já existentes para fornecimento de serviços, também estão sendo contratados mais seguranças, zeladores e operadores para as bilheterias. No total, são gerados 83 novos postos de trabalho devido à ampliação dos serviços.









SERVIÇO:

OPERAÇÃO COMERCIAL DO VLT DE SOBRAL

Quando: a partir de 28/12 (quarta-feira)

Tarifa: R$ 3,00 (inteira) / R$ 1,50 (meia)

Horário de funcionamento: segunda-feira a sábado, de 5h30 às 23h.









Saiba mais:

Programação de trens para o fim do ano no VLT de Sobral

31/12 (sábado) – operação de 5h30 até 12h

1°/1 (domingo) – sem operação





