MISTÉRIO: Estuprador desaparece de hospital após sofrer espancamento na Cadeia Pública de Jaguaruana

Um detento considerado de alta periculosidade e que cumpria pena por crimes de assalto (roubo) e estupro, conseguiu fugir, na noite desta quinta-feira (28), do Hospital Municipal de Jaguaruana, no Vale do Jaguaribe (a 183Km de Fortaleza) mesmo estando gravemente lesionado após ser agredido por outros presidiários.





A informação foi repassada pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (29) à Secretaria da Justiça e da Cidadania (Sejus). Segundo registros do plantão do 1º Batalhão (Russas), o detento identificado como Francisco Cleiton Gomes da Silva, 27 anos, foi severamente espancado pelos companheiros de cela, na Cadeia Pública de Jaguaruana, por volta das 18 horas. Somente escapou de ser assassinado graças à intervenção de agentes penitenciários e de policiais militares.





Ferido, ele foi encaminhado ao hospital local onde foi atendido na Emergência. A equipe médica de plantão considerou uma suspeita de traumatismo craniano e decidiu pela transferência dele para Fortaleza, onde seria avaliado com mais rigor no Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro). Mas, por falta de ambulância naquele momento, o preso foi deixado no hospital à espera do traslado.





No entanto, por volta de 23h45, ele “desapareceu” do hospital e até o começo da manhã de hoje não foi encontrado, mesmo apresentando lesões por todo o corpo e a suspeita de TCE.





Fonte: Fernando Ribeiro