Moradores constroem com R$ 5 mil ponte que a Prefeitura tinha orçado em R$ 2 Milhões

Há 20 anos os moradores do município de Barra Mansa, no estado do Rio de Janeiro, pediam a prefeitura pela construção de uma ponte que liga dois bairros da região. No entanto, o pedido parecia não ter efeito. Sem a ponte, de pouco mais de 20 metros, os moradores precisam andar por cerca de dois quilômetros, o que fazia muita gente até evitar sair de casa. A Prefeitura de Barra Mansa chegou até a fazer um orçamento do projeto, que foi avaliado em R$ 2 milhões. Isso mesmo: R$ 2 milhões.





Em entrevista ao RJTV, telejornal local da TV Globo, representantes do governo explicaram que a crise econômica impossibilitava a construção da obra. Então como resolver o problema? Os moradores então decidiram, literalmente, colocar a mão na massa. De acordo com eles, em oito dias a ponte foi criada. E pasmem. Ela só sustou R$ 5 mil. O baixo valor explica-se porque alguns materiais foram doados e ninguém cobrou para construir a ponte. Mesmo assim, a diferença em 40 vezes o valor da prefeitura assustou a todos. Quem construiu, garante que a ponte é muito segura.





O problema é que agora a prefeitura estaria pensando em fazer uma análise da Construção para ver se ela é segura ou não. Já tem morador da região revoltado pela omissão do estado. Em uma rede social, diversos internautas comentaram a informação dada pela reportagem da TV Globo. Veja abaixo alguns dos comentários:

“Precisa sabotar não. Basta declarar que não atende as normas urbanísticas e que será necessário mais R$ 1 milhão de reais para destruí-la.”.





“Bom só pelo fato de não ter contato com projeto executivo, memorial de cálculo e outras atribuições obrigatórias junto ao CREA, era óbvio que sairia mais barato, porém, talvez não seja tão segura assim! Fazer a ponte é fácil, fazer uma ponte com segurança garantida no projeto é completamente diferente!”, Argumentou outro internauta, que se diz engenheiro.

“O valor proposto pela Prefeitura é um exagero, mas os moradores poderiam ter gasto um pouco mais e contratado pelo menos um engenheiro para dar uma alvará na obra. Não vai demorar muito pra essa ponte ser interditada por falta de segurança”.





Fonte: Pensador Anônimo