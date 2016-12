Moroni Torgan – Depois de emplacar a mulher na atual gestão, ele agora bota o filho

Uma das marcas mais negativas do primeiro mandato de Roberto Cláudio foi a presença da equipe de muitos, muitos familiares de políticos nas funções mais diversas. Independentemente da aptidão para as funções ou não, é um traço de atraso na nossa cultura política. Claro que tais pessoas estão nos cargos pelos parentescos. E essa característica permanece no primeiro escalão. O irmão do prefeito deixa a administração, mas o filho do vice-prefeito Moroni Torgan (DEM) ganha espaço. Não conheço Mosiah Torgan, mas, pelo amor de Deus, será que não havia outra pessoa para a tarefa? Alguém ligado ao vice-prefeito, que fosse.





Mas precisa ser o filho? Lembra coisa do arco da velha, do mais provinciano rincão. No primeiro mandato, a propósito, a mulher de Moroni, Rosa Torgan, já teve cargo no segundo escalão. Um horror.