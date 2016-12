Mulher faz selfie no carro e fotografa espírito que morreu em acidente

Ao analisarem mais de perto, ficou claro que se tratava de um garoto. Mas as duas estavam sozinhas.





Quando Melissa Kurtz, 48 anos, pegou a filha de carro para levar a um desfile não imaginava o que estava por acontecer. Em determinado momento, a menina de 13 anos pegou o celular da mãe e começou a tirar selfies. No entanto, em uma dessas fotos, apareceu algo estranho no banco de trás do carro. Ao analisarem mais de perto, ficou claro que se tratava de um garoto. Mas as duas estavam sozinhas.

“Eu não notei nada de diferente na foto até então. Certo dia, peguei o celular e estava olhando quando percebi o menino. Fiquei em choque. Corri para contar para amigos e eles também ficaram sem entender”, disse Melissa ao The Sun . Ao pesquisar na internet informações sobre a rodovia que havia trafegado, ela descobriu que houve um acidente que matou uma família inteira.





Especialistas em paranormalidade investigaram as imagens e disseram que não houve manipulação digital. Segundo um deles, o suposto espírito estava lá para alertar a garota a usar o cinto de segurança. “Muitas pessoas acreditam na vida pós-morte e essa é a prova para mim”, disse a mulher.





Via Metrópoles - Fonte: The Sun