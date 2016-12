NA RUA QUANDO ESTÁ ROUBANDO É UM LEÃO, MAS QUANDO A POLÍCIA PEGA VIRA CHORÃO!

O indivíduo sai de casa com uma arma de pau e vai a caça do trabalhador para tomar o celular, bolsa e outros pertences que as pessoas trabalham para conseguir. Na rua vira um leão, humilha e até agride suas vítimas como foi o caso desse ai. Na internet, então, são os bichão, tudo brabo, mas quando a polícia pega, olha a cara. Ladrão preso após roubar uma mulher e ainda chutar o rosto dela, em Goiás. A PM foi acionada e na fuga ele caiu e na delegacia abriu o bocão a chorar... Toma ladrão! É sempre assim, tudo são bravo e quando a polícia pega vira essas marmotas! Se lascou ladrão...