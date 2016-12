NOVA DELEGACIA REGIONAL DE POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL

A nova Delegacia Regional de Polícia Civil foi inaugurada na tarde de hoje, e contou com a presente do Governador Camilo Santana e várias outras autoridades.

A nova Delegacia irá atender a cidade de Sobral e cidades vizinhas que fazem parte da circunscrição da citada regional.





A nova Delegacia Regional funciona no antigo endereço do Detran, na Rua Inácio Rodrigues Lima, ao lado do bar do Cebolinha, no bairro Campo dos Velhos.