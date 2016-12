Novo secretário de Segurança será um policial federal cearense, adianta Camilo

Governador prevê mudanças em outros cargos, mas anúncio só será feito quando Delci Teixeira voltar de férias.

O novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará terá o nome anunciado no início da próxima semana, segundo o governador Camilo Santana (PT). Em entrevista à rádio Tribuna BandNews FM na manhã desta sexta-feira (30), Camilo adiantou que o novo gestor será um policial federal, jovem, cearense, mas que, atualmente, atua fora do Estado.





“É uma pessoa nova na Polícia Federal, é cearense, não atuou aqui ainda, mas retornará agora ao seu Estado para contribuir”, afirmou Camilo.





O governador frisou que a escolha do nome foi uma decisão dele, descartando indicações de aliados, como do vice-prefeito eleito de Fortaleza, Moroni Torgan (DEM). “Moroni sempre é uma pessoa que a gente consulta, mas essa decisão é do governador”, ressaltou.





A previsão era de que o nome do novo secretário fosse anunciado nesta sexta-feira. No entanto, em consideração ao trabalho do ainda secretário Delci Teixeira, atualmente em período de férias, o governador adiou a divulgação. Delci é do Rio Grande do Sul e assumiu a pasta no primeiro ano do atual governo, em 2014.





“Delci tem sido um grande parceiro, uma pessoa muito experiente, séria. Por decisão pessoal, decidiu deixar o cargo e, por uma questão de gentileza e de respeito, decidi que vou aguardá-lo retornar. Ele está no Rio Grande do Sul – retorna no dia 2 para Fortaleza – e vou aproveitar para anunciar o novo nome conjuntamente com ele”, disse Camilo.





O governador também frisou que outras mudanças no comando da Segurança devem ser feitas em janeiro, inclusive com a inclusão de nomes femininos. Outra novidade para 2017 deve ser a relação com Moroni Torgan, ex-delegado federal, nas articulações da segurança pública. “O Moroni tem uma larga experiência nessa área, vamos trabalhar muito integrados”, pontuou o governador.





Outras pastas do Governo devem sofrer mudanças em janeiro. Há previsões de troca de gestores em secretarias como Meio Ambiente, Casa Civil e Esportes.









Esforços





O governador destacou que a segurança pública é uma das áreas para a qual tem dedicado mais esforços em seu governo. Ele frisou ações como concurso e convocação de novos policiais, construção de delegacias 24 horas e implantação do Batalhão do Raio em cidades do Interior, e promoção dos policiais.





Em 2016, o Estado conseguiu reduzir os índices de homicídio, que é o indicador de violência utilizado em levantamentos sobre cidades mais perigosas, por exemplo. O governador ressaltou que o maior problema, atualmente, “é a sensação de insegurança em relação a roubo e assalto”.





Entre as ações previstas para o próximo ano, estão a integração entre as policiais e a Guarda Municipal de Fortaleza, reforço no monitoramento eletrônico na Capital, além de ações de prevenção, como a construção de escolas de tempo integral e áreas de lazer.