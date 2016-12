PEC que extingue TCM é aprovada em dois turnos

Criticada pelo presidente eleito do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Domingos Filho, durante uma entrevista publicada no CNEWS , a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata da extinção do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), foi aprovada em primeiro e segundo turno, durante duas votações realizadas na tarde e noite desta quarta-feira (21), na Assembleia Legislativa do Ceará.





Durante a votação de primeiro turno, a PEC foi aprovada com 31 votos favoráveis, 11 contra e uma abstenção. Caso seja sancionada, a PEC precisará ser sancionada pelo governador Camilo Santana e entra em validade após publicação no Diário Oficial do Estado. Os parlamentares ainda aprovaram uma emenda que determina que os servidores efetivos do TCM sejam aproveitados.





A deputada Dra. Silvana (PMDB) criticou a extinção, em um momento em que a sociedade clama por investigações contra a maldade. O deputado Renato Roseno (Psol), que votou contra a PEC, lamentou a votação em caráter de urgência.





Com a aprovação em primeiro turno, a Casa deveria ter um prazo de 48 horas para votar em segundo turno, seguindo o Regimento Interno para matérias que tramitam em regime de urgência. Porém, a maioria dos deputados decidiu antecipar o prazo. Com isto, a PEC foi aprovada com 31 votos favoráveis, 9 contrários e uma abstenção.