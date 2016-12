PM RECUPERA MAIS UMA MOTOCICLETA COM QUEIXA DE ROUBO!

Policiais Militares efetuaram a apreensão de uma motocicleta com queira de roubo nas proximidades do Clube do Palmeiras. A moto foi recuperada na manhã desta quinta-feira (22). O moto foi furtada no bairro Padre Palhano na semana passada.





Populares acionaram o CIOPS e informaram que havia uma moto abandonada no local. Os PMs encaminharam o veículo para a Delegacia Regional de Polícia, para a lavratura do procedimento legal,