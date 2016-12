Policiais Militares do Ronda do Quarteirão (1210), recuperaram a motocicleta do repórter fotográfico Jorge Alves, que havia sido tomada de assalto no dia 10 de dezembro, no bairro Domingos Olímpio, em Sobral. A motocicleta foi recuperada em um matagal no bairro Dom José. A moto foi encaminhada para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, para a lavratura dos procedimentos cabíveis.