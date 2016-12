PMs DO RAIO PRENDEM DUPLA ACUSADA DE ASSALTOS E APREENDEM ARMA DE FOGO

Na manhã de hoje, 28, dois indivíduos a pé realizaram vários assaltos a cidadãos nas proximidades da Estação Ferroviária de Sobral e empreenderam fuga no sentido Bairro Dom José.





As patrulhas policiais foram acionadas, e a Equipe do RAIO 01, conseguiu interceptar a dupla na Rua Trio Elétrico no Bairro Dom José.





Durante abordagem pessoal aos suspeitos, foi encontrado um Revólver Calibre 38 com três munições intactas, além dos objetos pessoais das vítimas.





A dupla foi identificada como Jerson Sondre de Franca, 30 anos (Blusa Amarela) e Roberto da Costa Albuquerque, 27 anos.





Os dois foram conduzidos a Delegacia Municipal de Polícia CIvil, onde foram reconhecidos pelas vítimas e apresentados ao Delegado plantonista para a lavratura dos procedimentos legais.