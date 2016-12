Polícia Civil apreende 1,5 mil comprimidos de ecstasy em Fortaleza

O material seria comercializado em duas raves, uma delas, no último dia do ano.

Uma ação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), visando coibir o tráfico de drogas sintéticas no Ceará no período das festas de fim de ano, resultou na apreensão de cerca de 1,5 mil comprimidos de ecstasy e nas prisões de duas pessoas.





Conforme a delegada Patrícia Bezerra, diretora adjunta da DCTD, as ações foram intensificadas e duas pessoas acabaram presas. A dupla estaria pronta para abastecer duas festas tipo rave que ocorrem hoje (29), em uma barraca na Praia do Futuro e no próximo sábado (31), na praia do Cumbuco em Caucaia.





No último dia 26, foi capturado Gustavo Cunha Sales Borges Bastos (18), sem antecedentes criminais. Ele foi preso nas proximidades de uma lanchonete no Bairro de Fátima - na AIS 03. Gustavo se preparava para fazer uma entrega de drogas. Ao realizar a abordagem, os policiais encontraram com o homem cerca de 200 comprimidos de ecstasy. Em seguida, os policiais seguiram até a residência dele, na Rua Mario Mamede, ainda no Bairro de Fátima e lá, localizaram mais de 800 comprimidos.





Já no dia 23, os policiais capturaram, na Avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona (AIS 01), Jefferson dos Santos Costa (22), que já responde por receptação, associação criminosa, roubo e uso de documento falso. Jefferson foi abordado quando saía de casa, na Avenida Doutor Themberg. Com ele, os policiais encontraram cerca de 50 comprimidos. Ao realizar vistoria na casa do suspeito, foram apreendidos mais de 400 comprimidos.





Após as prisões, os homens foram encaminhados para a sede da DCTD, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.